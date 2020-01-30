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Путин предложил ужесточить ответственность за оскорбление

Новости. Общество
21:05, 30 Января 2020
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин поручил администрации главы государства рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление.

Такое поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), пишет ТАСС, ссылаясь на сайт Кремля.

"Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации, - говорится в перечне поручений. - Срок - 1 июля 2020 года".

Также Генеральной прокуратуре РФ предстоит проанализировать совместно с Роскомнадзором при участии Верховного Суда РФ правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в интернете информации, порочащей честь или достоинство гражданина. Ведомства должны представить свои предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере.

На прошедшем 10 декабря 2019 года заседании СПЧ Путин высказался по поводу фактов оскорбления граждан чиновниками. "Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный, еще хамит, людей оскорбляет, ему там не место, - подчеркнул он. - Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе? Давайте подумаем".

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