Путин предупредил о негативном влиянии роста стоимости жилья на ипотеку

Нельзя допускать перекоса цен на жилье, иначе эффект от льготной ипотеки сойдет на нет, заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю", — сказал глава государства, слова которого приводят "Ведомости".

Путин также отметил, что объем ипотечного кредитования в России в 2020 году станет рекордным. Как изменились цены на квартиры в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".