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Путин предупредил о негативном влиянии роста стоимости жилья на ипотеку

Новости. Общество
16:33, 30 Октября 2020
фото: Валентина Певцова/ТАСС
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Нельзя допускать перекоса цен на жилье, иначе эффект от льготной ипотеки сойдет на нет, заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю", — сказал глава государства, слова которого приводят "Ведомости".

Путин также отметил, что объем ипотечного кредитования в России в 2020 году станет рекордным.

Как изменились цены на квартиры в Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-10-30 16:51:02
Прямо секрет Полишинеля открыл. Можно подумать, что до сих пор его эффекты к чему-то другому сводились.
Off
2020-10-30 16:48:08
С бункера виднее..
бюджет
2020-10-30 16:46:46
я чой то не понимаю? Предупрежден - значит вооружен? Значит скоро терки?
zanoza
2020-10-30 16:42:47
Ну так рынок же -повышается спрос, повышаются и цены.
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