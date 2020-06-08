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Путин присвоил почетное звание работнику Дома культуры в Карелии

Новости. Общество
11:02, 09 Июня 2020
фото: © Алексей Дружинин/ТАСС
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Почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено двум творческим жителям Карелии.

Так, 8 июня в День 100-летия Карелии президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами за достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестную работу двух работников сферы культуры в Карелии, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено Валерию Юрьевичу Бобкову – директору творческого коллектива бюджетного учреждения "Карельская государственная филармония" и Виктору Иосифовичу Жемойтуку – хормейстеру муниципального бюджетного учреждения культуры "Пудожский Дом культуры".

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