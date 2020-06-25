Путин распорядился повысить налог на доходы богатых

Президент России Владимир Путин предложил увеличить с 13% до 15% НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год.

Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

Президент подчеркнул, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год, что даст бюджету порядка 60 млрд рублей. Глава государства сразу объяснил, на какие цели пойдут эти деньги. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".