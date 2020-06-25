890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Знаменитый шпиль железнодорожного вокзала в Петрозаводске меняют на новый (ФОТО) 3
25.06.2020 12:40
Номера мобильников могут стать собственностью абонентов: разработан законопроект 3
25.06.2020 16:51
Наивный житель Карелии "одарил" мошенников сотнями тысяч рублей 3
25.06.2020 18:20
В Верховном суде Карелии началось рассмотрение иска о незаконности режима самоизоляции 4
25.06.2020 15:13
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
25.06.2020 18:33

Путин распорядился повысить налог на доходы богатых

Новости. Общество
08:59, 26 Июня 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Президент России Владимир Путин предложил увеличить с 13% до 15% НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год.

Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

Президент подчеркнул, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год, что даст бюджету порядка 60 млрд рублей.

Глава государства сразу объяснил, на какие цели пойдут эти деньги.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Шустрый
2020-06-26 10:34:47
Для наших людей главное прокукарекать, в суть никто не вникает и не разбираются, а то что для понимающих :-это очередная имитация "борьбы", улыбку всё это вызывает, широкую.....
кир
2020-06-26 10:32:19
Правильное решение. Не всё сразу. Налоги должны платить все. Большей глупости не придумать как освободить бедных от налогов. От богатых отобрать и бедных просто содержать. Заканчивай с большевизмом, Леопольд. Мы это уже проходили и очень неудачно. Мне хочется, чтобы в России была сила, чтобы заставить вас, таких, работать в рабочее время. А то уж много развелось. :)
Leopol'd
2020-06-26 10:09:18
Имитировали увеличение налога для богатых, попутно забыв освободить от налога бедных. Как ни сочиняют наши руководители, всё повышение налогов и штрафов, а не построение социального государства получается.
Андрей Дубенский
2020-06-26 10:32:43
Leopol'd, ну как же имитировали? Вот губернатор зашкалил - и заплатит с лишнего поллимона 10 тыщ в год! Вот это и есть справедливость...
Правда, пенсионер, который за 20 лет скопил 3 его месячных зарплаты, заплатит налога с процентов те же 10 тыщ. Ведь все животные равны...
Изя
2020-06-26 09:10:18
Это не повышение , а имитация повышения . :)
Сеня
2020-06-26 09:16:27
Изя, таки в И. не так? А может тебе свалить куда, если здесь не нравится? К васе П. вали
Изя
2020-06-26 10:32:26
Сеня, Что же ты так бредишь . бабуля . я же знаю тебя под всеми никами . кроме тебя тут никого нет :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»