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"Работаю Зевсом, укрощаю молнии…": Ефремов дал интервью из колонии

Новости. Общество
19:10, 29 Января 2021
фото: РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда Белгородская и Старооскольская епархия
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Осужденный Михаил Ефремов в своем первом интервью через защитника рассказал о допущенных ошибках, работе в неволе, взаимоотношениях с другими сидельцами и творческих планах.

Интервью взял корреспондент издания "Коммерсантъ" Сергей Сергеев.

— В каких условиях содержитесь в ИК?

— Приемлемых.

— Чем заняты, уже трудоустроены?

— Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке (швейном производстве.— “Ъ”).

— С кем вместе отбываете наказание?

— С достойными и правильными мужиками. Каждый из них где-то оступился…

— По каким статьям Уголовного кодекса осуждены соседи?

— Статьи разные. Но по статье 264 УК, как у меня, в колонии отбывают (наказание.— “Ъ”) только четыре человека. Причем у трех остальных — части 5 и 6 статьи, то есть за ДТП, в которых погиб не один, а два и больше человек.

— Какие отношения с администрацией и другими заключенными?

— Уважительные. Все называют меня дядя Миша.

— Есть ли какая-то возможность заниматься творчеством?

— Возможность есть. Много читаю. А возможность пока не реализую…

— Намерены сделать какие-то заявления через своих адвокатов?

— Заявлять нечего, все предельно ясно!

— Сожалеете о том, что воспользовались услугами адвоката Эльмана Пашаева для своей защиты?

— Наверное, это была моя ошибка. Но что случилось, то случилось…

— Что он вам обещал, на что вы рассчитывали?

— Я уже все ответил об этой ошибке.

— Намерены после освобождения продолжить творческую деятельность?

— Как получится, пока мое дело вставлять замки в молнии. Очень развивает мелкую моторику…

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Комментарии

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врунофф
2021-01-29 19:54:45
ночной фотограф будет укрощать ёршик, будучи вечным дневальным по бараку.
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