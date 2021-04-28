Работников половины предприятий заставят работать между майскими праздниками

Работать с 4 по 7 мая планируют 48% российских компаний, где рабочий процесс не является непрерывным.

Об этом говорят результаты опроса руководителей организаций, проведенного агентством по подбору персонала SuperJob.

Чаще всего решение работать с 4 по 7 мая принимают банки и производственные компании. Больше всего таких организаций среди малого и среднего бизнеса (32%). Из общего числа организаций, решивших не закрываться на «каникулы», 60% имеют штатную численность от 100 до 1 тыс. человек.

Чем они объясняют такое решение, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».