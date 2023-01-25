Работодатели в Карелии смогут задать вопросы о поддержке рынка труда

Управление труда и занятости Карелии проведет горячую линию о региональных и федеральных мерах поддержки рынка труда.
Работодатели Петрозаводска смогут задать вопросы, как им бесплатно обучить сотрудников востребованным профессиям и получить компенсации за трудоустройство безработных.
Горячая линия пройдет 28 февраля с 10.00 до 12.00. Телефоны горячей линии: 59-26-01, 59-26-02
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