Работодатели в Карелии смогут задать вопросы о поддержке рынка труда

Управление труда и занятости Карелии проведет горячую линию о региональных и федеральных мерах поддержки рынка труда.

Работодатели Петрозаводска смогут задать вопросы, как им бесплатно обучить сотрудников востребованным профессиям и получить компенсации за трудоустройство безработных.

Горячая линия пройдет 28 февраля с 10.00 до 12.00. Телефоны горячей линии: 59-26-01, 59-26-02