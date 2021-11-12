Работодатели в Карелии увеличили предлагаемую зарплату для вакансий выше уровня инфляции

Претендентам на вакантные места в Карелии работодатели увеличили предлагаемую зарплату на 8% по сравнению с началом года - это больше официального уровня инфляции.

Такие подсчеты провело рекрутинговое агентство HeadHunter , на сайте которого размещены объявления работодателей о вакансиях.

Средняя зарплата, которую предлагают работодатели в ноябре, достигла 44,9 тыс. рублей.

Из общего числа свободных рабочих мест 6% относятся к высокооплачиваемым — на этих вакансиях предлагают зарплату в размере более 120 тыс. рублей.

Большая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена в Карелии в сфере рабочего персонала (35% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц). При этом предлагаемые зарплаты в этой сфере выросли на 7% по сравнению с 2020 годом. На втором месте по числу высокооплачиваемых вакансий — сфера логистики (23%) и сфера строительства (20%).

HeadHunter составил рейтинг высокооплачиваемых вакансий за ноябрь в Карелии:

— Сварщик полиэтиленовых труб, работа на открытой местности, до 140 000 руб. на руки.

— Заместитель генерального директора по маркетингу и продвижению, от 152 200 руб. на руки, Опыт от 5 лет на руководящих позициях в маркетинге.

— Монтажник газопровода, до 130 000 руб. на руки, работа в полевых условиях.

— Заместитель директора по экономике, до 135 000 руб. на руки, нужен опыт работы в сфере ЖКХ.

— Врач-уролог, от 150 000 руб. на руки, бесплатный транспорт к месту работы или оплата топлива.

— Инженер-геомеханик/начальник службы, от 120 000 руб. до вычета налогов, возможность предоставления служебного жилья.