Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
08:05, 01 Февраля 2019
фото: "Лицей"

Работы фотографа из Карелии представлены на V Фотобиеннале в Санкт-Петербурге

Загрузка...

Фотографии петрозаводчанки Ирины Ларионовой могут пополнить коллекцию Государственного Русского музея.

Накануне вечером в Мраморном дворце Русского музея в Санкт-Петербурге открылась V Фотобиеннале современной фотографии. Из 10 тысяч присланных работ для выставки было отобрано 400. Среди них - четыре снимка фотографа из Петрозаводска Ирины Ларионовой, сообщается в паблике "Интернет-журнал "Лицей".

По данным пресс-службы Русского музея, в V Фотобиеннале принимают участие 295 авторов из 71 населенного пункта России. Фотографии для этой выставки отбирали в течение года, возраст и профессиональный стаж участников не ограничивались, свою заявку мог подать любой гражданин РФ.

Тема выставки обозначена широко: современная фотография во всех видах и жанрах. Во время выставки организовано зрительское голосование - прямое и электронное. После завершения фотобиеннале эксперты музея отберут лучшие фотографии в коллекцию.

"По завершении выставки фотографии представляются на рассмотрение специальной комиссии Русского музея для включения в состав коллекции музея, что подразумевает безвозмездную передачу Русскому музею авторских отпечатков и авторских прав на использование музеем фотографий в последующих выставках и изданиях", - говорится в условиях конкурса, опубликованных на сайте музея.

Экспозиция продлится до 25 марта. Авторы работ, отмеченных зрителями, будут награждены дипломами, денежных призов не предполагается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Аналитика

31.01.2019 15:22
Обществоведение
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 4
В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Мэры-невидимки 16
30.01.2019 11:55
Закрыть и снести 1
29.01.2019 15:07
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2019 17:12
Без политики
Большой проект Ковригина
Учредитель и инвестор Офтальмологического центра Карелии Олег Ковригин рассказал о планах на 2019 год.
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
"Ну что, коллега, полечим правильно?"
31.01.2019 11:54
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
29.01.2019 15:43
архив чтиво

Медиа

На Кондопожской ГЭС ТГК-1 в день 90-летия станции открыли памятник гидростроителям
30.01.2019 12:26
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»