Работы фотографа из Карелии представлены на V Фотобиеннале в Санкт-Петербурге

Фотографии петрозаводчанки Ирины Ларионовой могут пополнить коллекцию Государственного Русского музея.

Накануне вечером в Мраморном дворце Русского музея в Санкт-Петербурге открылась V Фотобиеннале современной фотографии. Из 10 тысяч присланных работ для выставки было отобрано 400. Среди них - четыре снимка фотографа из Петрозаводска Ирины Ларионовой, сообщается в паблике "Интернет-журнал "Лицей".

По данным пресс-службы Русского музея, в V Фотобиеннале принимают участие 295 авторов из 71 населенного пункта России. Фотографии для этой выставки отбирали в течение года, возраст и профессиональный стаж участников не ограничивались, свою заявку мог подать любой гражданин РФ.

Тема выставки обозначена широко: современная фотография во всех видах и жанрах. Во время выставки организовано зрительское голосование - прямое и электронное. После завершения фотобиеннале эксперты музея отберут лучшие фотографии в коллекцию.

"По завершении выставки фотографии представляются на рассмотрение специальной комиссии Русского музея для включения в состав коллекции музея, что подразумевает безвозмездную передачу Русскому музею авторских отпечатков и авторских прав на использование музеем фотографий в последующих выставках и изданиях", - говорится в условиях конкурса, опубликованных на сайте музея.

Экспозиция продлится до 25 марта. Авторы работ, отмеченных зрителями, будут награждены дипломами, денежных призов не предполагается.