ФОТО: Рабыня Изаура впервые приехала в Россию

Бразильская актриса Луселия Сантус, исполнившая главную роль в сериале "Рабыня Изаура", впервые приехала в Россию.

По словам звезды, побывать в России было ее давней мечтой. Она добавила, что много лет назад у нее уже была возможность приехать в составе делегации президента Бразилии, но она не смогла оставить дома маленького сына, пишут "Известия".



ТАСС/Владимир Гердо

"Рада, что приехала сюда именно сейчас, перед Новым годом, украшение улиц меня просто поразило… В Бразилии сейчас 50 градусов, Дед Мороз туда просто не доедет. Очень красивый город, все сверкает, снег, огоньки, я в полном восторге", - рассказала Луселия Сантус.