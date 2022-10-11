Ради бесплатного телефона жительница Петрозаводска две недели переводила мошенникам деньги

Молодая женщина решила сыграть в бесплатную лотерею и попалась на уловки мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратилась 28-летняя горожанка. Она сообщила, что стала участницей бесплатной лотереи и потеряла 250 тысяч рублей.

На странице знакомой в популярной социальной сети женщина увидела информацию о розыгрыше мобильного телефона и под этим постом оставила комментарий.



С ней связался неизвестный и сообщил, что она стала победителем. Но чтобы получить выигрыш, требовалось оплатить страховку и услуги курьера.



Затем выяснилось, что нужно произвести еще ряд дополнительных выплат. В течение двух недель петрозаводчанка переводила деньги на различные банковские счета, но телефон так и не получила.

По заявлению потерпевшей проводится полицейская проверка.