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Радиационно опасные развалины бывшего военного объекта обнаружены в Карелии

Новости. Общество
13:59, 21 Апреля 2020
фото: © АО "ТВ Центр", © Ирина Кудряшова / vk.com/id48386155
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В Карелии начинаются подготовительные работы к ликвидации и очистке территории бывшего военного объекта, рядом с которым обнаружен повышенный радиационный фон.

Это следует из документации к аукциону, который объявила корпорация "Росатом", чтобы найти специализированную организацию для проведения таких работ.

В документах говорится, что участок с превышением допустимых норм радиационного фона находится в Медвежьегорске на территории ранее дислоцировавшихся там воинских частей. Этот участок расположен в 60 метрах от жилого дома, расположенного по адресу ул. Первомайская, 38. Там имеются развалины кирпичного здания бывшей ремонтно-градуировочной мастерской, возможно, предназначавшейся для проведения работ с войсковыми дозиметрическими приборами.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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