Радиационно опасные развалины бывшего военного объекта обнаружены в Карелии

В Карелии начинаются подготовительные работы к ликвидации и очистке территории бывшего военного объекта, рядом с которым обнаружен повышенный радиационный фон.

Это следует из документации к аукциону, который объявила корпорация "Росатом", чтобы найти специализированную организацию для проведения таких работ.

В документах говорится, что участок с превышением допустимых норм радиационного фона находится в Медвежьегорске на территории ранее дислоцировавшихся там воинских частей. Этот участок расположен в 60 метрах от жилого дома, расположенного по адресу ул. Первомайская, 38. Там имеются развалины кирпичного здания бывшей ремонтно-градуировочной мастерской, возможно, предназначавшейся для проведения работ с войсковыми дозиметрическими приборами. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".