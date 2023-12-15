Район Петрозаводска получил новую амбулаторию

Глава Минздрава Карелии сообщил о том, что врачебная амбулатория в Соломенном построена.

Михаил Охлопков сообщил хорошую новость для всех жителей одного из районов Петрозаводска - Соломенного. Там построили новую врачебную амбулаторию.

«Ещё до начала реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая действует с 2020 года, то есть уже с конца 2018 года, мы стали делать акцент на первичное звено. При вступлении должность 5 лет назад я обозначил, что первичное звено: ФАПы, врачебные амбулатории и районные поликлиники — оплот регионального здравоохранения. Тем самым мы сместили акцент с девиантного перекоса в сторону высокотехнологичной медицинской помощи», — написал министр на своей странице в соцсети.

По словам Михаила Охлопкова, старое здание амбулатории было ветхим и не соответствовало всем стандартам. Новое же учреждение будет радовать местных жителей много лет.

«Сейчас оснащаем амбулаторию оборудованием и мебелью. Жители микрорайона профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию, лечение у терапевта, стоматолога, акушера могут пройти рядом с домом, здесь же можно сдать анализы, сделать ЭКГ», — отметил глава карельского Минздрава.

По словам Михаила Охлопкова, впереди — процесс лицензирования новой амбулатории.