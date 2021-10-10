Расходы населения на покупку деревянных домов стали компенсировать за счет бюджета

Новые правила выдачи субсидий на покупку деревянных домокомплектов начали действовать в России.

Об этом ТАСС сообщил директор по работе с госорганами Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров.

Он пояснил, что речь идет о мерах поддержки, подготовленных Минпромторгом совместно с ассоциацией. В 2020 году были приняты изменения в постановление правительства №163, в которых сказано, что в рамках государственной программы компенсируется первоначальный взнос по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого комплекта. Первые участники этой программы появились только сейчас.

"В постановлении оговаривается, что поддержка распространяется на домокомплекты стоимостью до 3,5 млн рублей, соответственно, размер субсидии не будет превышать 350 тыс. рублей. Это перезапуск программы субсидирования, мы сейчас будем смотреть, как это будет работать", - сказал Фидаров. Он добавил, что эффективность субсидирования будет оцениваться по тому, насколько высоким будет спрос на приобретение деревянных домов по такому механизму.

Участвовать в программе могут предприятия, имеющие сертификат происхождения продукции СТ-1 и соответствующее заключение Минпромторга. Пока этим требованиям соответствует только один производитель деревянных домокомплектов, однако в ассоциации допускают, что их будет больше.

Возможность приобретения деревянного домокомплекта с государственным субсдированием может быть востребованным у покупателей, считает директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.

"Подобная идея, по моему мнению, найдет отклик среди покупателей, особенно в массовом сегменте загородной недвижимости. Пандемия коронавируса и массовый переход на удаленный формат работы послужили драйвером развития данного рынка, причем, это относится как к самым доступным лотам, так и более дорогим вариантам. Это подтверждается и статистикой: по данным ДОМ.РФ, ввод объектов ИЖС в эксплуатацию в январе-августе 2021 года на 39% превысил показатели аналогичного периода предыдущего года", - сказала Раджабова.

В то же время, по ее словам, на популярность продукта будут влиять и другие факторы, в частности, возможности промышленного производства.

"В мае-августе 2021 года в некоторых регионах северо-запада России фиксировался дефицит пиломатериалов, обусловленный как сокращением производственных мощностей, так и возросшим спросом", - уточнила она.

Кроме того, важным фактором развития индивидуального жилищного домостроения являются необходимость создания и развития транспортной, инженерной и общественно-деловой инфраструктуры. При соблюдении этих условий субсидирование покупки деревянных домокомплектов будет востребовано, резюмировала эксперт.