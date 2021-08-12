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Раскрыт способ, как снизить стоимость арендуемой квартиры

Новости. Общество
20:40, 14 Августа 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Член Российской гильдии риелторов Барсуков назвал способ снизить цену арендуемой квартиры.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков раскрыл способ снизить цену арендуемой квартиры. По словам специалиста, съемщику необходимо вести аргументированный торг до момента подписания договора. Об этом Барсуков рассказал в беседе с «Говорит Москва», сообщает «Лента.ру».

«Единственный адекватный способ — изучить конкурентное окружение и обосновать свои пожелания собственнику помещения», — объяснил эксперт.

Барсуков призвал арендаторов не просто изучить недостатки недвижимости, а привести их в сравнении с помещениями конкурентов.

«Если я скажу, что мы раздумываем между этой квартирой и этой, но вот там есть определенные плюсы, а у вас их нет, и мы остановимся на вашей квартире, если вы компенсируете это ценой, то такой торг аргументированный получается. Так больше шансов снизить стоимость аренды», — рассказал он.

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