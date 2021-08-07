Раскрыта причина увольнения Волочковой из Большого театра

Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова раскрыла истинные причины увольнения балерины Анастасии Волочковой из Большого театра.

Об этом артистка рассказала во время прямого эфира в Instagram, передает Лента.ру.

По ее словам, в жизни Волочковой присутствовал обиженный влиятельный мужчина, который ее домогался. «Настя была просто секс-символом. Все мужики пересылали ее фотографии, она была настолько желанна. Это объективная реальность сейчас. Я тоже столкнулась с местью, с местью отвергнутого мужика, скажем так», — отметила Максакова.

Певица вспомнила, что балерина отказала в симпатии олигарху, который за ней ухаживал. После нескольких неудачных попыток построить отношения с Волочковой бизнесмен решил ей отомстить.

«Начался унизительный постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой», — пояснила Максакова.