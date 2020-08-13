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Рассылка уведомлений о переводах по картам Сбербанка теперь стала платной

Новости. Общество
09:00, 14 Августа 2020
фото: © Dmitriy Feoktistov/TASS
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Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту.

Теперь такие сообщения будут приходить только при условии оформления услуги "Уведомления по карте".: стоимость сервиса — 30 руб. в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 руб. — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт.

Изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона. О них банк сообщил клиентам по СМС, написали клиенты Сбербанка на форуме Banki.ru (1, 2, 3).

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-14 09:50:37
Нормальный банк. Корона расставит всё по местам Халявы не будет.
dkzfiles
2020-08-14 09:29:49
самый говнобанк.
новый
2020-08-14 09:42:00
dkzfiles, нищебродам банки без надобности
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