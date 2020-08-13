Рассылка уведомлений о переводах по картам Сбербанка теперь стала платной

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту.

Теперь такие сообщения будут приходить только при условии оформления услуги "Уведомления по карте".: стоимость сервиса — 30 руб. в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 руб. — для стандартных, нулевой тариф — для премиальных и кредитных карт.



Изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона. О них банк сообщил клиентам по СМС, написали клиенты Сбербанка на форуме Banki.ru (1, 2, 3).

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