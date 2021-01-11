Разработан алгоритм для выявления COVID-19 за минуту по кашлю

Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

"Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля", — утверждают специалисты лаборатории.

Отмечается, что звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. Далее их анализирует глубокая сверточная нейронная сеть, которую обучали на более чем трех тысячах образцах звуков дыхания и кашля, собранных с пациентов в российских клиниках.

"Наша модель пока не достигает точности биологического PCR (ПЦР-теста. — Прим. ред.), что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд", — отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В ближайшее время "Сбер" планирует создать специальное приложение с этим алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play.