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Речной жемчуг, украшавший одежду царей, снова появился в водоемах Карелии

Новости. Общество
15:40, 22 Июня 2021
фото: Герб Кеми

Заповедники в Карелии возрождают популяцию моллюсков жемчужницы европейской, которая в прошлом использовалась для добычи речного жемчуга.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» заместитель директора по научной работе и экологическому просвещению заповедника «Кивач» Ольга Фомина.

По ее словам, моллюски жемчужницы европейской в прошлом веке обитали в реке Суна, но из-за сплава леса они полностью исчезли. Несколько лет назад заповедник совместно с Карельский научным центром РАН приступил к восстановлению популяции.

«Результат долго не заставил себя ждать… У нас уже появились свои маленькие жемчужницы, свои детки… То есть можно говорить об успешности данного проекта и рекомендовать это для других территорий... Национальный парк „Паанаярви“ и Костомукша (Костомукшский заповедник — прим. ред.) тоже пошли таким же путем», — рассказала Фомина.

О промысловом значении жемчужницы читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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