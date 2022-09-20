Референдумы в ДНР и ЛНР о вхождении в состав России пройдут с 23 по 27 сентября

Опубликованы даты проведения референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России.

Референдум о вхождении ДНР в состав РФ состоится с 23 по 27 сентября, сообщил Народный совет республики. Об этом информирует ТАСС.

Также, по данным ТАСС, референдум по вопросу вхождения Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России состоится с 23 по 27 сентября. Об этом во вторник сообщил председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко.

«Народный совет постановляет <…> определить днями голосования на референдуме [временной промежуток с] 23 сентября 2022 года по 27 сентября 2022 года», — сказал он. Ранее о датах заявил первый заместитель спикера парламента Дмитрий Хорошилов.