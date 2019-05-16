22:00, 16 Мая 2019
Регионы могут лишиться своих полномочий из-за неэффективной работы, заявил Медведев
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У региональных властей могут забрать полномочия, которые используются неэффективно, заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Оцениваться в первую очередь должны эффективность, качество. И если региональные органы власти не справляются со своими задачами, то федеральный центр имеет право по решению президента или правительства изъять у них переданные им полномочия", - подчеркнул он.
По словам премьера, изменения в системе контроля коснутся 26 сфер работы региональных администраций, пишут РИА Новости.
Медведев отметил, что кабмин обсудит законопроект, который устанавливает систему контроля со стороны федерального центра за исполнением переданных субъектам полномочий.
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