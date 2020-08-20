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Реконструкцию пунктов пропуска на границе Карелии с Финляндией отложили на два года

Новости. Общество
10:53, 21 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Член Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, депутат Госдумы Валентина Пивненко озабочена переносом сроков реконструкции МАПП.

На заседании рабочей группы №2 Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии отдельной темой для обсуждения стала реконструкция пунктов пропуска на границе Карелии с Финляндией. Как выяснилось, если вопросы по оснащению МАПП, включая установку весовых комплексов, худо-бедно решаются, то реконструкция пунктов начнется еще не скоро.

По данным Минстроя РФ, в настоящее время поданы документы на дополнительное финансирование – 3,6 млрд рублей – по трем пунктам пропуска: Вяртселя, Люття и Сювяоро. На проектирование планируют потратить два ближайших года. На подготовку ПСД по трем пунктам в 2021 году уйдет 55 млн рублей, в 2022 – 70 млн рублей. А затем начнется реконструкция, которая должна занять 2-2,5 года.

"Меня насторожило решение вопроса с визитной карточкой республики – автомобильными пунктами пропуска, в том числе в Вяртселе, – сказала член рабочей группы Госкомиссии по транспорту, депутат Госдумы Валентина Пивненко. – На территории Финляндии мы видим обустроенное комфортное помещение МАПП, где очень быстро оказываются услуги. Но когда заходишь в здание пункта Вяртселя, мягко говоря, не соответствующее запросам граждан, разница между МАПП бросается в глаза. То, что сейчас откладывается реконструкция наших пунктов пропуска, это не радует. Мне кажется, что команда Минтранса и Росгранстроя не выполнили поручение, данное в свое время тогда еще первым вице-премьером Антоном Силуановым. Нужно придать ускорение этой реконструкции. Работая над проектом федерального бюджета на трехлетний период, я постараюсь все те вопросы, которые требуют дополнительных затрат, вынести на обсуждение. Буду добиваться выделения средств".

Комментируя итоги заседания рабочей группы, Валентина Пивненко отметила, что с озвученными федеральными министрами проблемами регион сталкивается постоянно. Это некачественная проектная документация, недобросоветсные подрядчики, из-за которых регион не смог освоить средства.

"Если бы система работала от задания на проектирование объектов, проведения экспертизы до подрядчиков, то можно было сделать в разы больше. Но то, что сделано в рамках работы Госкомиссии, думаю, заметно для республики. Я удовлетворена тем, что уже поддержаны предложения о проектировании газопровода на север – Сегежу и Костомукшу, по развитию местного авиасообщения, дорожному и мостовому строительству. Рада, что республика занимается вопросами, связанными с перспективами развития Беломоро-Балтийского канала. Разработка концепции позволит оживить эту артерию и включить проект в том числе в Арктическую программу, с которой у республики появляются новые возможности", – уверена депутат Госдумы.

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