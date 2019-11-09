Реконструкцию Вечного огня в Петрозаводске продолжают, несмотря на холод и снег (ФОТО)

Новые мемориальные плиты братской могилы обещают установить в эти выходные.

В рамках подготовки к 100-летию республики в Петрозаводске продолжается реконструкция мемориального комплекса "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата".

Как сообщили в администрации города, на данный момент подрядчик ООО "СМС" уложил брусчатку на 15-метровом участке. Рабочие переносят тепляк и продолжают мощение. Новые мемориальные плиты братской могилы должны установить в эти выходные.

По поручению главы Петрозаводска Ирины Мирошник сотрудники комитета ЖКХ горадминистрации и республиканского управления по охране объектов культурного наследия усилили контроль за соблюдением технологий работ, поскольку они проводятся при неблагоприятных погодных условиях.