09:00, 09 Ноября 2019
Реконструкцию Вечного огня в Петрозаводске продолжают, несмотря на холод и снег (ФОТО)
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Новые мемориальные плиты братской могилы обещают установить в эти выходные.
В рамках подготовки к 100-летию республики в Петрозаводске продолжается реконструкция мемориального комплекса "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата".
Как сообщили в администрации города, на данный момент подрядчик ООО "СМС" уложил брусчатку на 15-метровом участке. Рабочие переносят тепляк и продолжают мощение. Новые мемориальные плиты братской могилы должны установить в эти выходные.
По поручению главы Петрозаводска Ирины Мирошник сотрудники комитета ЖКХ горадминистрации и республиканского управления по охране объектов культурного наследия усилили контроль за соблюдением технологий работ, поскольку они проводятся при неблагоприятных погодных условиях.
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