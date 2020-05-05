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Рекордное снижение ставок по ипотеке начал Сбербанк

Новости. Общество
16:30, 06 Мая 2020
фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Сбербанк с 6 мая снижает процентные ставки по ипотеке на 0,4 п.п. на приобретение готового жилья, снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит до 0,5 п.п.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2% годовых, на вторичном рынке — от 8,1%. Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,4 п.п. Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит до 0,5 п.п.", — говорится в сообщении.

Другие подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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