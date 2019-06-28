Реставраторы отказываются от работы на объектах деревянного зодчества в Карелии

Памятникам деревянного зодчества Карелии грозит разрушение из-за отказов фирм по реставрации браться за их восстановление – это вызвано низкой стоимостью предлагаемых контрактов.

О проблемах, которые возникли в Карелии из-за порядка финансирования реставрационных работ, говорится в проекте обращения парламента республики к министру культуры РФ Владимиру Мединскому, пишут "Вести Карелии".

В документе сообщается, что последние 3-4 года реставраторы-деревянщики на всех семинарах, конференциях акцентируют особое внимание на невозможности вести научную реставрацию памятников деревянного зодчества по существующим расценкам. В этом году по Республике Карелия стала характерной ситуация, когда полностью отсутствуют желающие выходить на торги, проводимые государственными учреждениями.

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