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Новости. Культура
11:08, 28 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Реставраторы отказываются от работы на объектах деревянного зодчества в Карелии

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Памятникам деревянного зодчества Карелии грозит разрушение из-за отказов фирм по реставрации браться за их восстановление – это вызвано низкой стоимостью предлагаемых контрактов.

О проблемах, которые возникли в Карелии из-за порядка финансирования реставрационных работ, говорится в проекте обращения парламента республики к министру культуры РФ Владимиру Мединскому, пишут "Вести Карелии".

В документе сообщается, что последние 3-4 года реставраторы-деревянщики на всех семинарах, конференциях акцентируют особое внимание на невозможности вести научную реставрацию памятников деревянного зодчества по существующим расценкам. В этом году по Республике Карелия стала характерной ситуация, когда полностью отсутствуют желающие выходить на торги, проводимые государственными учреждениями.

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

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Alex
2019-06-28 11:51:20
Желаю чиновникам объявить тендер на заправку собственного автомобиля. И чтобы выиграл чеченский бензин.
zanoza
2019-06-28 11:47:59
Давно уже пора менять всю эту систему аукционов ! Они вредны для развития экономики страны, являются её тормозом!
Lana
2019-06-28 12:53:04
zanoza,

Не соглашусь! Система должна работать. А вот расценки и коэффициенты необходимо пересматривать, вводить повсеместно ресурсный метод, учитывающий стоимость материалов по рыночной цене, а не средневзвешенной как на сегодня заложено расценками. Реставрационные работы нельзя ставить на один уровень с новым строительством и ремонтом типовых обьектов. Подходы должны быть другие.
zanoza
2019-06-28 13:01:16
Lana, так и я про это,нужно менять действующую систему, а не закрывать аукционы полностью!
однозначно
2019-06-28 11:29:32
Не хотят и не надо. Проголодаются, приползут как миленькие за миску супа работать.
Lana
2019-06-28 12:46:37
однозначно,

Не приползут, а здания разрушатся и восстанавливать уже будет нечего!
кир
2019-06-28 11:28:06
Гнилушки возвели в ранг немыслимой красоты и культурного наследия. Окститесь. Это действо нужно двум-трем чиновникам, для оправдания своей зарплаты из бюджета. Более никому.
Неравнодушный
2019-06-28 11:17:18
Постепенно будет везде как в Яндомозере.
Мизантроп
2019-06-28 11:13:34
Дворники, аууу, поддержите реставраторов! Проявите классовую сознательность.
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