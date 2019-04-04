Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.

Потребует ли Московский Патриархат возвращения Ансамбля Кижского погоста после завершения реставрации Преображенской церкви?

В последний день 1991 года, когда в Кремле уже спустили советский флаг, президент России Борис Ельцин подписал распоряжение "О возвращении Русской Православной Церкви строений и религиозной литературы". Документ касался всего лишь одного объекта недвижимости – дома и строений по улице Рылеева в Москве, где располагался бывший Совет по делам религий при Кабинете министров СССР, но этот акт стал началом кампании по реституции церковного имущества, дошедшей в стране почти до абсурда.

В Карелии возвращение РПЦ ее прежней собственности обернулось настоящей драмой для светского населения Валаама, которое было вынуждено покинуть остров, отданный чуть ли не в полное владение монастырю. Но церковные аппетиты этим не ограничились.

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