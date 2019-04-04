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Новости. Общество
16:14, 04 Апреля 2019
фото: фото: Игорь Георгиевский

Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами

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Потребует ли Московский Патриархат возвращения Ансамбля Кижского погоста после завершения реставрации Преображенской церкви?

В последний день 1991 года, когда в Кремле уже спустили советский флаг, президент России Борис Ельцин подписал распоряжение "О возвращении Русской Православной Церкви строений и религиозной литературы". Документ касался всего лишь одного объекта недвижимости – дома и строений по улице Рылеева в Москве, где располагался бывший Совет по делам религий при Кабинете министров СССР, но этот акт стал началом кампании по реституции церковного имущества, дошедшей в стране почти до абсурда.

В Карелии возвращение РПЦ ее прежней собственности обернулось настоящей драмой для светского населения Валаама, которое было вынуждено покинуть остров, отданный чуть ли не в полное владение монастырю. Но церковные аппетиты этим не ограничились.

Читайте подробнее в статье "Когда церковь потребует Кижи?"

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Комментарии

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однозначно
2019-04-04 18:05:19
Да пущай забирают. При любом раскладе лично мне с этого пирога даже крошки не обломится, так что глубоко пофиг кому всё это будет принадлежать.
zanoza
2019-04-04 17:15:24
Так и нам (народу) государство задолжало. Пусть вернёт должок! В соответствии с 55-й статьёй Конституции РФ «недра являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством». Закон объявляет все наши подземные сокровища «общенациональным достоянием» .И что имеет народ от этого всеобщего достояния? Посмотрим как обстоят дела в этом вопросе в других государствах.
В Норвегии нефть объявлена достоянием народа, как и все природные ресурсы страны. Деньги от нефтяных доходов идут на социальные программы и Фонд Всеобщего Благоденствия .На личный счет каждого норвежца поступают отчисления от полученной прибыли нефтяных компаний. А почему у нас от народного достояния никому и ничего не выплачивается?
Изя
2019-04-04 18:21:48
zanoza, А у нас либеральные и иные пиндосы всё украли , да на Запад вывезли ))))) :)
Мизантроп
2019-04-04 18:04:10
zanoza, Хе-хе-хе... "... все наши подземные сокровища «общенациональным достоянием»..."
В том то и дело мой юный друг, что так записано в нонешней Конституции, которая писалась Станкевичем и Шахраем под диктовку пиндосов. Я тебе больше скажу, лес на корню тоже твой! Но как только лес спилен, нефть выкачана, а алмазы добыты - это все собственность всяческих ООО, АО , ИП и т.д.
В Сталинской Конституции такой херни я что то не наблюдаю.
Неравнодушный
2019-04-04 17:14:35
Лучший аргумент против светского общества — пятиминутная беседа со среднестатистическим атеистом.
Мизантроп
2019-04-04 16:45:38
Главное не опускать руки, друзья! Есть отличный прецедент. Исаакиевский собор больше не отдают РПЦ. Обсуждение компенсации музею за освобождаемое здание расставило все точки над "i". Хе-хе-хе...
Ванёк
2019-04-04 16:20:45
Для начала у них здание на Федосовой забрать , а там и поговорить !!!!!
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