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Ретропоезд из Финляндии в Карелию отправится весной

Новости. Общество
17:40, 15 Августа 2021
фото: © Российские железные дороги

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Намерения властей Карелии и руководства ОАО «РЖД» продлить до Йоэнсуу маршрут ретропоезда, курсирующего сейчас между Сортавалой и горным парком «Рускеала», оказались с энтузиазмом встречены в Финляндии.

Еще в начале июня заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов рассказал журналистам о предложении финскому железнодорожному концерну VR Group продолжить популярный туристический маршрут в Финляндию. По словам Пегова, финские коллеги уже рассмотрели это предложение, и сейчас стороны вплотную начинают «проработку вопроса».

А 10 августа небольшое издание Karjalan Heili, которое выходит в приграничном финском городе Йоэнсуу, опубликовало статью о планах запуска железнодорожного сообщения на паровозной тяге между административным центром финляндской провинции Северная Карелия и районным центром Сортавала в российской Карелии. По данным издания, проект получил поддержку не только железнодорожных компаний двух стран, но и финского туристического бизнеса и регионального совета Северной Карелии.

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