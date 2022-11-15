Рецидивист в Петрозаводске попался на краже колготок, мяса и кофе

Ранее судимый мужчина вынес из магазина товары на общую сумму 11,5 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

Работники одного из сетевых магазинов столицы Карелии обратились в полицию после того, как выявили недостачу товара на сумму свыше 11,5 тысячи рублей. Из торгового зала украли мясные изделия, кофе, а также несколько упаковок с колготками, шампунь, спрей и маски для лица.

После просмотра записи камеры видеонаблюдения полицейские установили, что к преступлению причастен один из посетителей. Под подозрением оказался 46-летний житель Петрозаводска, ранее судимый за кражи.

Мужчина во всем признался. Как выяснилось, в магазин он наведывался несколько раз с небольшими перерывами.

Возбуждено уголовное дело о краже. Рецидивисту грозит два года колонии.