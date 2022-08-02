Рецидивисты из Карелии подарят свет жителям российских городов

В ИК - 1 в Надвоицах открыли участок по производству светодиодных светильников.

Отбывающие наказание в исправительной колонии прошли необходимое обучение и приступили к работе на участке по производству светильников. В настоящее время рабочие выполняют заказ на изготовление уличных светильников различных модификаций. В перспективе расширение номенклатуры выпускаемых изделий и создание дополнительных рабочих мест. Об этом сообщили в УФСИН по Карелии.

Опыт работы переняли в ЛИУ — 4, где с 2016 года успешно функционирует участок по производству светодиодных светильников.

В результате многолетней работы объемы выпуска и линейка данной продукции в учреждении значительно увеличились. География реализации светодиодной продукции обширна — Вологодская, Кировская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Омская области, Республики Саха — Якутия и Удмуртия, Красноярский край. Всего же светильники, изготавливаемые в ЛИУ — 4, закупают учреждения 36 субъектов РФ.

За 6 месяцев этого года было выпущено продукции на 48 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, в Карелии предложили заключенных отправить на уборку Арктической зоны.