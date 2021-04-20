Ревизоры обнаружили всплеск числа нарушений при госзакупках в Карелии

Контрольно-счетная палата (КСП) Карелии в 2020 году выявила около 3 тыс. нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, что в 3,3 раза больше, чем в 2019 году.

Об этом говорится в отчете о деятельности КСП за 2020 год.

"В суммовом выражении рост произошел по всем разделам Классификатора нарушений, в наибольшей степени – при осуществлении государственных (муниципальных) закупок (в 28 раз) и при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности (в 15 раз)", - сказано в документе. Какие нарушения выявили аудиторы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".