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Режим ЧС введен в Сегежском районе Карелии

Новости. Общество
18:50, 17 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Евгений Епанчинцев

Помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Сегежском районе, где горят леса.

Сейчас в Сегежском районе действуют 6 лесных пожаров общей площадью 500 гектаров. Об этом Сергей Шугаев сообщил в соцсети. Он заявил, что в районе введен режим ЧС.

«Ситуация серьезная, требующая оперативного реагирования, грамотного планирования и слаженности действий. Для предотвращения разгула стихии в экстренном порядке была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям с представителями всех организаций и предприятий, отвечающих за данную территорию и пожарную безопасность на ней. Имеющихся в нашем распоряжении сил должно хватить для стабилизации лесопожарной обстановки», — заявил Шугаев.

Сергей Шугаев также обратил внимание на то, что распространение огня в лесу следовало пресечь на ранней стадии, чего не было сделано. Он заявил о проводимой проверке в этой связи.

«Многие задачи руководству местной службы необходимо было решить еще тогда, когда площадь возгорания была не более 2 — 3 гектаров, а не ждать, пока небольшой огонь распространится на сотни гектаров вокруг. По факту халатности организована встреча с прокурором в рамках процессуальной проверки», — заключил Шугаев.

Согласно официальным данным, сегодня на территории Карелии обнаружено 33 лесных пожара. Их общая площадь — 2182 гектара.

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