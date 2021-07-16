«Горячее время»: более тридцати лесных пожаров полыхают на территории Карелии

Помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев сообщил, что в республике горит более двух тысяч гектаров леса.

Сегодня на территории Карелии обнаружено 33 лесных пожара. Их общая площадь — 2182 гектара. Об этом сообщил Сергей Шугаев в соцсети.

«Жаркая погода не дает личному составу подразделений МЧС возможности расслабиться, горячее время сейчас у нас в буквальном смысле», — рассказал он.

Сергей Шугаев сообщил, что сотрудники карельского МЧС переведены на усиленный режим работы. Республиканские силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций работают в режиме повышенной готовности. В Суоярвском районе они работают в режиме чрезвычайной ситуации. «Там положение стабилизировано, была проведена частичная эвакуация жителей. Дома не сгорели, все живы», — заявил Шугаев.

«Мы контролируем пожарную ситуацию в республике, но крайне необходима сейчас помощь всего населения и гостей Карелии — прежде всего в сознательном отношении к обстановке. Она опасная, жара у нас стоит небывалая. Пожалуйста, воздержитесь от посещения лесов. Скоро пройдут дожди, тогда уж — добро пожаловать за ягодами и грибами! Потерпите ещё несколько дней, метеослужба обещает, что жара отступит», — резюмировал помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев.

Ранее сообщалось, что облако дыма вновь надвигается на Петрозаводск.