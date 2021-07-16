Облако дыма вновь надвигается на Петрозаводск

Жители столицы Карелии снова ощущают запах дыма в городе.

Сегодня в полдень в Петрозаводске вновь появился запах гари. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

ЕДДС со ссылкой на «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» сообщает, что запах идет из соседних районов, где зарегистрированы лесные пожары.

Опасности для Петрозаводска нет, утверждают в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Жители карельской столицы уже жаловались на запах гари в городе. Помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев сообщал, что один из пожаров был обнаружен в Сулажгоре, также возгорание леса было зафиксировано около Второй площадки ОТЗ. Помимо этого, Шугаев пояснял, что до Петрозаводска также дошел дым от лесных пожаров Пряжинского района.