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Облако дыма вновь надвигается на Петрозаводск

Новости. Общество
13:07, 17 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Жители столицы Карелии снова ощущают запах дыма в городе.

Сегодня в полдень в Петрозаводске вновь появился запах гари. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

ЕДДС со ссылкой на «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» сообщает, что запах идет из соседних районов, где зарегистрированы лесные пожары. 

Опасности для Петрозаводска нет, утверждают в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Жители карельской столицы уже жаловались на запах гари в городе. Помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев сообщал, что один из пожаров был обнаружен в Сулажгоре, также возгорание леса было зафиксировано около Второй площадки ОТЗ. Помимо этого, Шугаев пояснял, что до Петрозаводска также дошел дым от лесных пожаров Пряжинского района.

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Комментарии

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