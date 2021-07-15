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Смог в городе: в Петрозаводске горит лес около Второй площадки ОТЗ

Новости. Происшествия
19:54, 16 Июля 2021
фото: со страницы Сергея Шугаева/https://vk.com/id651195329

Помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев объяснил, почему Петрозаводск окутал смог.

На своей странице в соцсети Сергей Шугаев сообщил, что жители Петрозаводска жалуются на запах гари: дым от лесных пожаров дошел до городских улиц.

«МЧС сейчас делает всё, чтобы ликвидировать причины пожара. Один из двух пожаров вблизи города, в Сулажгоре, уже потушен. Второе возгорание леса на площадке нового тракторного завода будет ликвидировано в ближайшие часы», - написал бывший начальник МЧС Сергей Шугаев.

Также Шугаев сообщил, что помимо городских пожаров, до Петрозаводска дошел дым от лесных пожаров Пряжинского района.

«Там ситуация сложная, в огне 210 гектаров леса, с ним борются 70 человек, привлечена техника», - сообщил помощник начальника МЧС Карелии.

Сам Сергей Шугаев сейчас находится в лесу в Сегеже.

«Сейчас мох сухой, вспыхивает словно порох. Причина 95% возгораний – человеческий фактор. Прошу всех воздержаться от походов в леса. А в квартирах и домах, чтобы уберечься от смога, нужно закрыть окна и форточки, или хотя бы завесить мокрой тканью. И пить больше воды, чаще полоскать рот. Смог в Петрозаводске может рассеяться уже к утру, надеемся на ветер с залива», - посоветовал Шугаев и попросил всех не паниковать и быть осторожными.

Ранее в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов прокомментировали ситуацию с жалобами петрозаводчан на запах дыма.

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Комментарии

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кир
2021-07-16 20:06:42
Людишки делают пожары. В старину нас изгнали в широты с холодным климатом. Иначе мы уже весь мир запалили бы. :)
Гость
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