Авиаохрана Карелии объяснила причину запаха гари в Петрозаводске

В Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов прокомментировали ситуацию с жалобами петрозаводчан на запах дыма.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, сегодня, 16 июля, с 14:30 на территории города появился запах гари. По информации Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, запах идет из соседних районов, где зарегистрированы лесные пожары.

«Опасности для Петрозаводска нет», - говорится в сообщении ЕДДС.

Напомним, запах запах дыма сегодня был зафиксирован на Древлянке, в районе Старой Кукковки и на Голиковке. Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, пожарные отправились на вызов в Сулажгору. По предварительным данным, обнаружено возгорание в лесополосе.