Режиссер "Титаника" назвал лучшую замену "Виагре"

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон считает, что переход на веганскую диету поможет мужчинам с половой дисфункцией.

"Мне бы хотелось обанкротить создателей "Виагры", просто рассказывая о преимуществах растительного питания", — признался Кэмерон.

Создатель "Титаника" и "Аватара" выступил исполнительным продюсером документального фильма The Game Changers. Лента еще не вышла в широкий прокат, но уже была представлена публике на фестивале "Сандэнс".

Отмечается, что в картине присутствуют кадры клинических тестов уролога Аарона Шпица с тремя мужчинами. Результаты тестов демонстрируют, что эрекция подопытных улучшалась после диеты из растительной пищи. Кэмерон в шутку окрестил эту сцену "петькометр" (peter meter).

Полнометражный документальный фильм посвящен преимуществам веганской диеты и содержит, в частности, рассказы атлетов и бодибилдеров (в том числе Арнольда Шварценеггера) о пользе растительного питания, передает "Лента.ру".