Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:10, 24 Апреля 2018

Режиссер "Титаника" назвал лучшую замену "Виагре"

По теме

Актриса Ольга Дроздова из-за зубов обиделась на мужа
24.04.18 19:40
В Кемском районе Карелии на трассе "Кола" временно закроют движение по одному из мостов
24.04.18 18:40
Россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия
24.04.18 18:20
Все новости
Загрузка...

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон считает, что переход на веганскую диету поможет мужчинам с половой дисфункцией.

"Мне бы хотелось обанкротить создателей "Виагры", просто рассказывая о преимуществах растительного питания", — признался Кэмерон.

Создатель "Титаника" и "Аватара" выступил исполнительным продюсером документального фильма The Game Changers. Лента еще не вышла в широкий прокат, но уже была представлена публике на фестивале "Сандэнс".

Отмечается, что в картине присутствуют кадры клинических тестов уролога Аарона Шпица с тремя мужчинами. Результаты тестов демонстрируют, что эрекция подопытных улучшалась после диеты из растительной пищи. Кэмерон в шутку окрестил эту сцену "петькометр" (peter meter).

Полнометражный документальный фильм посвящен преимуществам веганской диеты и содержит, в частности, рассказы атлетов и бодибилдеров (в том числе Арнольда Шварценеггера) о пользе растительного питания, передает "Лента.ру".

По теме

Актриса Ольга Дроздова из-за зубов обиделась на мужа
24.04.18 19:40
В Кемском районе Карелии на трассе "Кола" временно закроют движение по одному из мостов
24.04.18 18:40
Россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия
24.04.18 18:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
18.04.2018, 15:16
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?

Аналитика

Сегодня 13:27
Тема недели
Алиханов выиграл суд по правам человека 1
Европейский суд встал на сторону Девлета Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его за решеткой на протяжении трех лет.
"Дело о мерседесах" и мини-рынки
Сегодня 10:40
Что происходит с дорогами Петрозаводска? 8
23.04.2018 11:16
АО "Пряжинское": хроника разорения 4
19.04.2018 13:51
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
Вся аналитика

Чтиво

23.04.2018 10:18
Личное мнение
Футбол как политика 2
Если не случится большой войны, то через два месяца весь мир будет жить только одним – футболом.
Техосмотр – проверка на совесть 1
23.04.2018 10:00
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 9
19.04.2018 08:52
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»