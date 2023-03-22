Резкий рост подростковой преступности в Карелии министр объяснил отсутствием досуга

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2022 году в Карелии выросло более чем на 30%.

Об этом сообщил сегодня в парламенте министр внутренних дел республики Дмитрий Сергеев.

По его словам, удельный вес подростковой преступности в Карелии — один из самых высоких в России.

Более 70% совершенных подростками преступлений составляют кражи, в основном, из магазинов.

«Одним из факторов, негативно влияющих на уровень преступности несовершеннолетних, является отсутствие досуговой занятости во внеурочное время. В преддверии летних каникул данное направление деятельности нуждается в повышенном внимании со стороны всех субъектов профилактики подростковой преступности», — сказал министр.