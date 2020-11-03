РИА Новости: возможен вариант ничьей на выборах президента США

Сегодня в США выбирают президента. За кресло правителя борются Дональд Трамп и Джо Байден. Начался подсчет голосов.

Ничья по голосам выборщиков все еще возможна на выборах президента США, следует из расчетов РИА Новости.

Выборы американского лидера проходят по двухступенчатой системе: сначала избирают выборщиков от штатов, которые затем выбирают президента. Выборщиков 538 — по числу округов конгресса, то есть возможна ничья 269:269.

Такой вариант может оказаться реальностью при следующем раскладе: Дональд Трамп и Джо Байден сохраняют все нынешние результаты по выборщикам и побеждают во всех штатах, где каждый лидирует, за единственным исключением — Байден становится первым в Мичигане, где сейчас выигрывает Трамп.

В этом случае в игру могут вступить два штата, которые отдают не всех выборщиков победителю всенародного голосования, а распределяют их по системе "два — по всенародному голосованию, остальные — по округам конгресса". Если в традиционно республиканской Небраске или разделенном по партийному принципу Мэне изменит нынешнюю принадлежность один такой округ, в коллегии выборщиков окажется ничья: 269 на 269.

Тогда президента будет выбирать палата представителей по принципу "один штат — один голос". Распределение штатов по партиям зависит от окончательных итогов выборов в палату представителей, которые еще не подведены. Помимо этого, при таком раскладе вице-президента будет избирать сенат с учетом трети его членов, избранных на этой неделе.

По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Поскольку результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.