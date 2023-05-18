«РКС-Петрозаводск» поддерживает сотрудничество с малым и средним бизнесом

Ежегодно десятки представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) становятся поставщиками товаров и услуг для группы компаний «РКС-Петрозаводск». В число партнеров организации входят бизнес-субъекты Республики Карелия и организации из других регионов.

На протяжении года «ПКС-Водоконал», «ПКС-Тепловые сети», «Энергокомфорт. Карелия» и «КРЦ» проводят закупочные процедуры на поставку материалов для обеспечения своей бесперебойной работы в Петрозаводске. Потребностями предприятий становятся трубы и фасонные изделия, спецодежда и обувь для сотрудников, электротехника и насосное оборудование, масла-смазки и запасные части для автопарка, канцелярия, строительные материалы и многое другое.

Для представителей МСП компании проводят конкурсы на оказание строительно-монтажных и проектных услуг. Помимо этого, исполнители занимаются устранением засоров на наружных сетях, проведением метеорологических проверок и маркетинговых исследований. В компании ведется комплексная организацию корпоративных мероприятий, образовательного процесса сотрудников и выполняются другие задачи.

О том, как «РКС-Петрозаводск» взаимодействует с контрагентами при проведении тендеров, рассказывает Евгения Зазулина, начальник отдела закупок компании: «Предприятия «РКС-Петрозаводск» поддерживают развитие малого и среднего предпринимательства и всегда готовы к сотрудничеству с его субъектами. Для российской экономики они не только являются популярным работодателем и одним из многочисленных источников налоговых поступлений, но и создают на рынке естественную конкурентскую среду. При проведении конкурсных процедур и выборе поставщиков, в том числе и среди МСП, компания придерживается открытости и объективности. Проверяет надежность поставщика, его компетенцию и рассматривает наиболее оптимальные условия для приобретения товаров и услуг».

Уточнить информацию о конкурсах, инициатором которых выступает группа компаний «РКС-Петрозаводск», можно на площадке.