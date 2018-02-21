Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
15:06, 21 Февраля 2018

Родионов пригрозил уголовными делами бизнесменам, которые не платят зарплату

По теме

Субсидия на создание бизнеса для безработных в Карелии может увеличиться в 2 раза
21.02.18 12:53
"Пердимонокль" от автошколы "Престиж" наградит победителей
21.02.18 12:22
Осталось всего три готовых квартиры на Древлянке-8
21.02.18 12:15
Все новости
Загрузка...

Министр экономического развития и промышленности Карелии Дмитрий Родионов предложил бороться с долгами по зарплате, используя в качестве инструмента уголовные дела.

Дмитрий Родионов отметил резкое повышение задолженности по заработной плате, которое наблюдается на карельских предприятиях. Об этом глава Минэка Карелии заявил во время выступления перед представителями республиканского управления труда и занятости. Родионов предложил себя на роль руководителя группы, которая будет рассматривать предпринимателей, не выплачивающих заработную плату. Министр пожелал провести с бизнесменами "предметный разговор".

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Субсидия на создание бизнеса для безработных в Карелии может увеличиться в 2 раза
21.02.18 12:53
"Пердимонокль" от автошколы "Престиж" наградит победителей
21.02.18 12:22
Осталось всего три готовых квартиры на Древлянке-8
21.02.18 12:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-02-21 22:30:28
Т.е. у фирмы были только экономические проблемы (как и у всего региона), а добавится ещё и общение со следователями.
Закроется ещё несколько бизнесов в Карелии.
Серж
2018-02-21 20:52:10
Да бывало тяжеловесы в правительстве и у власти были Серёга Кат. , бульдозер и т.д , а сейчас .....смотреть не на что , слушать противно.
Ромка
2018-02-21 18:59:25
Смешно,ещё один клоун появился...?
однозначно
2018-02-21 17:22:03
Мальчик хорошо подумал? Новый советник главы из старой гвардии будет швыряться в него уголовными делами, ругаться матом и возможно даже бить.
User
2018-02-21 15:58:42
"Я вам покажу кузькину мать!"
однозначно
2018-02-21 15:55:04
Здоров ребенок - счастлива мама
Гарик
2018-02-21 15:51:24
"Толковый мальчик " (с) вроде как "юрист" был , а не знает , что не " типа экономисты " возбуждают уголовные дела , а уполномоченные на это государством органы . Вот так везде ни в экономике , ни в юриспруденции не бум бум.(((((((( Что за чиновники понаехали , жуть ((((((
YellowSubmarine
2018-02-21 15:16:09
Нерадивый бизнесмен: "Ой боюсь, боюсь!"
кир
2018-02-21 15:18:38
YellowSubmarine, не грозить, а молча делать, слабо? :)
YellowSubmarine
2018-02-21 15:47:44
кир, чо делать то? Разве существуют какие-то реальные рычаги? "Не смешите мои копыта!" (конь Юлий Цезарь) (с)
Извините!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2018, 15:12
Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
15.02.2018, 08:53
"Лайф" рассказал из-за чего убили женщину в общежитии на Ключевой
16.02.2018, 10:01
Парфенчиков пообещал новых чиновников в министерствах Карелии

Аналитика

20.02.2018 15:04
Обществоведение
"Ниже пояса не бить и не лизать" 6
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Своя изюминка 5
20.02.2018 14:33
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 2
16.02.2018 16:29
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Личное мнение
Автовладельцам Франции запретили пользоваться мобильным даже в стоящей машине
Какие изменения в законодательства ждут водителей в 2018 году, и как они изменят жизнь автовладельцев, - об этом рассуждает директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева.
Петрозаводчане проводили масленицу со SKODA
Сегодня 09:45
"Шевроле Нива": надежный и верный друг 1
20.02.2018 15:48
"Гиперборея" – новые открытия
19.02.2018 15:02
архив чтиво

Медиа

Важная тема на сегодня: Ведущий Денис Базанков и гость программы председатель комитета по бюджету парламента Карелии Виталий Красулин обсуждают развитие бизнеса в Карелии, оптимизацию расходов в бюджетной сфере
20.02.2018 13:20
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»