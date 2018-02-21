Родионов пригрозил уголовными делами бизнесменам, которые не платят зарплату

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Министр экономического развития и промышленности Карелии Дмитрий Родионов предложил бороться с долгами по зарплате, используя в качестве инструмента уголовные дела.
Дмитрий Родионов отметил резкое повышение задолженности по заработной плате, которое наблюдается на карельских предприятиях. Об этом глава Минэка Карелии заявил во время выступления перед представителями республиканского управления труда и занятости. Родионов предложил себя на роль руководителя группы, которая будет рассматривать предпринимателей, не выплачивающих заработную плату. Министр пожелал провести с бизнесменами "предметный разговор".
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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