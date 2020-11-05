Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям

Родители требуют от властей организовать нормальный учебный процесс, а не перекладывать все на их плечи.

Петрозаводчанка Ирина Петрова на своей странице в соцсети написала большой пост о том, что она как мама школьника недовольна переводом детей на дистанционное обучение.

"Родители детей 5-8 и 10 классов и педагоги! Прошло 6 месяцев после первого опыта дистанционного обучения, 6 месяцев, за которые можно было разработать и подготовить рабочий вариант обучения, с использованием современных ресурсов и возможностей онлайн площадок, - написала Ирина. - В связи с нынешней необходимостью перехода на дистанционное обучение с 9 ноября, как оказалось, за этот период вообще ничего не было сделано в этом направлении. Во всяком случае, у нас в Карелии. Учебный план, расписание, техническая возможность, подготовленные электронные учебные материалы - ничего! А самое главное - отсутствует понимание у самих учебных учреждений - что нужно делать. Они не готовы. Ни у кого нет понимания, каким образом будет проходить дистанционное обучение. Педагогам отдано на откуп принимать решения, каким образом им удобнее вести занятия для наших детей. И никто не спрашивает у родителей согласия на такую форму обучения".

Ирина считает, что перевод на дистанционное обучение вызван не проблемой распространения короновирусной инфекции, а, скорее, отсутствием необходимого количества педагогов, в виду их болезни.

"Это системная проблема бездействия органов власти, и перекладывание ответственности на плечи родителей и образовательных учреждений, - возмутилась родительница. - Полное бездействие властей как с технической, так и правовой точки зрения!Сейчас уже не волнует вопрос: "Кто виноват?".

Волнует вопрос: "Что делать?" Поэтому я прошу поддержать этот пост и присоединиться к требованию в кратчайшие сроки".

Автор обращения требует:

- решить вопрос по организации технической доступности к дистанционной форме обучения для школ, а так же семей, у которых отсутствует возможность организовать процесс самостоятельно (или обеспечить им возможность обучения по очной форме)

- разработать единый подход по организации, внедрению и проведению доступной системы дистанционного обучения, то есть посредством онлайн платформ, а не самостоятельного изучения материалов;

- ознакомить все заинтересованные стороны с требованиями, правилами и обеспечить их выполнение.

По ее словам, в ближайшее время будет подготовлено обращение к властям, учитывая действующие ограничения, скорее всего, это будет в электронном формате, для сбора подписей.