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Родителям первоклассников предлагают давать выходной 1 сентября

Новости. Общество
09:29, 17 Августа 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Родители первоклассников должны получить право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября, чтобы дети испытывали меньший стресс.

Об этом говорится в обращении руководителя Института прогрессивного образования Анны Маркс вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой.

По данным опроса института, 56% родителей намерены проводить ребенка на первый урок. Опрос проводился с 1 по 10 августа среди 1,6 тысяч родителей из 75 регионов,

Большинство (83%) заявили, что им нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счет.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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