Родителям первоклассников предлагают давать выходной 1 сентября

Родители первоклассников должны получить право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября, чтобы дети испытывали меньший стресс.

Об этом говорится в обращении руководителя Института прогрессивного образования Анны Маркс вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой.

По данным опроса института, 56% родителей намерены проводить ребенка на первый урок. Опрос проводился с 1 по 10 августа среди 1,6 тысяч родителей из 75 регионов,

Большинство (83%) заявили, что им нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счет.

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