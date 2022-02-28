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Росгвардеец из Карелии впечатляюще спел на конкурсе

Новости. Культура
10:08, 02 Марта 2022
фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

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Карельский росгвардеец стал одним из лучших в творческом конкурсе «Солдаты антитеррора» на Северо-Западе.

В Санкт-Петербурге состоялось подведение итогов финала этапа смотра-конкурса художественной самодеятельности «Солдаты антитеррора» Северо-Западного округа Росгвардии, на котором было представлено свыше 100 работ от более чем 80 военнослужащих и сотрудников подразделений округа. Об этом сообщает Росгвардия.

В номинации «Сольное пение» первое место занял старший полицейский Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Он будет представлять территориальное управление и Северо-Западный округ на финальном этапе творческого конкурса в Москве, где состоится традиционный гала-концерт.

Конкурсная программа проводится по следующим номинациям: «Сольное пение», «Вокальные (вокально-инструментальные) ансамбли, хоры», «Хореография», «Инструментальная музыка (солисты, ансамбли, оркестры)», «Авторская песня», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство».

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