Росгвардеец из Карелии впечатляюще спел на конкурсе

Карельский росгвардеец стал одним из лучших в творческом конкурсе «Солдаты антитеррора» на Северо-Западе.

В Санкт-Петербурге состоялось подведение итогов финала этапа смотра-конкурса художественной самодеятельности «Солдаты антитеррора» Северо-Западного округа Росгвардии, на котором было представлено свыше 100 работ от более чем 80 военнослужащих и сотрудников подразделений округа. Об этом сообщает Росгвардия.



В номинации «Сольное пение» первое место занял старший полицейский Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Он будет представлять территориальное управление и Северо-Западный округ на финальном этапе творческого конкурса в Москве, где состоится традиционный гала-концерт.



Конкурсная программа проводится по следующим номинациям: «Сольное пение», «Вокальные (вокально-инструментальные) ансамбли, хоры», «Хореография», «Инструментальная музыка (солисты, ансамбли, оркестры)», «Авторская песня», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство».