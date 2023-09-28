Росгвардейцы пресекли попытки жителей Карелии незаметно вынести из магазинов продукты, косметику и средства гигиены

Патрули Росгвардии задержали воришек и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В среду, 27 сентября, тревожную кнопку нажали работники одного из гипермаркетов Петрозаводска. Прибывшие на вызов росгвардейцы выяснили, что там женщина пронесла продукты, средства личной гигиены и косметику через кассу, не оплатив.

Росгвардейцы задержали 35-летнюю петрозаводчанку и доставили в полицию.



В этот же день сотрудники вневедомственной охраны выехали по сигналу тревоги в другое торговое заведение города. Там 47-летний мужчина украл продукты. Представители Росгвардии передали его полиции, сообщили в пресс-службе карельского ведомства.