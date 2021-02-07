Росгвардейцы в Карелии помогли выселить пьяного постояльца гостиницы, разбрасывавшего окурки в номере

Сегеже мужчина не хотел съезжать с гостиницы, где пил, курил и мусорил, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем в минувшую пятницу, 5 февраля, на пульт Сегежского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из охраняемой гостиницы. Администратор сообщил росгвардейцам, что в одном из номеров находится нетрезвый мужчина, который не реагирует на требования освободить номер. Нарушителя также застали за курением в помещении и за разбрасыванием окурков.

Гостем оказался 50-летний житель поселка Кузема Кемского района. На место был вызван участковый уполномоченный полиции и наряд ППС. В итоге гражданин, нарушивший правила проживания в гостинице и оказавший неповиновение представителям власти, был задержан и доставлен в районный отдел полиции.