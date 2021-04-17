Росгвардейцы в Карелии задержали 15 человек

Группы задержания регионального Управления Росгвардии задержали на объектах охраны 15 человек, совершивших административные правонарушения.

Как сообщили в Управлении Росгвардии, группы задержания, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, за период с 10 по 15 апреля задержали 15 человек за административные правонарушения. Сотрудники подразделений вневедомственной охраны по подозрению в краже задержали одного человека.



По сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, было совершено 339 выездов, в 13 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Ранее сообщалось, что сработавшая сигнализация спасла гипермаркет в Петрозаводске от кражи.