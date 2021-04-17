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Росгвардейцы в Карелии задержали 15 человек

Новости. Происшествия
10:32, 18 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Группы задержания регионального Управления Росгвардии задержали на объектах охраны 15 человек, совершивших административные правонарушения.

Как сообщили в Управлении Росгвардии, группы задержания, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, за период с 10 по 15 апреля задержали 15 человек за административные правонарушения. Сотрудники подразделений вневедомственной охраны по подозрению в краже задержали одного человека.

По сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, было совершено 339 выездов, в 13 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Ранее сообщалось, что сработавшая сигнализация спасла гипермаркет в Петрозаводске от кражи.

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Комментарии

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Zim
2021-04-18 11:05:22
А почему Росгвардию назвали Росгвардией, а не Жандармерией?
udo
2021-04-18 11:45:17
Zim, постоянно годами вопросы задаёшь, зачем? Видимо, плохо владеешь интернетом.))
театральный критик
2021-04-18 11:20:22
Zim, спроси у карабинеров :)
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