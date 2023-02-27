Росгвардейцы в Петрозаводске спасли женщину от сына-дебошира, который избил ее и разгромил квартиру

Карельские росгвардейцы задержали двух дебоширов — одного в Петрозаводске, второго в Сегеже, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

На днях на пульт дежурного Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из квартиры на Перевалке. Группа задержания Росгвардии выехала по указанному адресу.

Женщина, обратившаяся за помощью, рассказала, что проживающий с ней сын угрожал ей физической расправой, избил ее, а также испортил имущество в квартире.

Росгвардейцы доставили 35-летнего дебошира в полицию для дальнейшего разбирательства.

А в Сегеже патруль вневедомственной охраны выехал в один из банных комплексов города. Директор заведения сообщил, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта угрожал нанести ему физические увечья. Нарушитель задержан и передан полиции.