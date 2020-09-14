Росгвардейцы задержали петрозаводчанина дважды за сутки

Гражданина задержали за угрозу физической расправой и хулиганство.

В Петрозаводске 14 сентября в продуктовом магазине в районе Первомайского проспекта дважды потребовалась помощь сотрудников вневедомственной охраны.



Причиной вызова стал один и тот же человек – 44-летний житель города. В дневное время он требовал отдать ему бесплатно спиртное и угрожал, не стесняясь в выражениях. Злоумышленника задержали и передали в полицию.



После оформления документов и профилактической беседы, уже после 19.00 этот же мужчина вернулся в магазин. И вновь работники торгового заведения активировали сигнализацию, поскольку нарушитель нецензурно бранился и приставал ко всем, кто был в магазине.

Злоумышленника вновь передали полиции.