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Росгвардейцы задержали петрозаводчанина дважды за сутки

Новости. Происшествия
15:47, 15 Сентября 2020
фото: © Росгвардия Карелии
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Гражданина задержали за угрозу физической расправой и хулиганство.

В Петрозаводске 14 сентября в продуктовом магазине в районе Первомайского проспекта дважды потребовалась помощь сотрудников вневедомственной охраны.

Причиной вызова стал один и тот же человек – 44-летний житель города. В дневное время он требовал отдать ему бесплатно спиртное и угрожал, не стесняясь в выражениях. Злоумышленника задержали и передали в полицию.

После оформления документов и профилактической беседы, уже после 19.00 этот же мужчина  вернулся в магазин. И вновь работники торгового заведения активировали сигнализацию, поскольку нарушитель нецензурно бранился и приставал ко всем, кто был в магазине.

Злоумышленника вновь передали полиции.

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