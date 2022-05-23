Росгвардейцы задержали жителя Петрозаводска, избившего свою мать

В Петрозаводске женщина попросила защитить ее от пьяного сына, который избил ее и выгнал из дома, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

На днях на пункт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемой квартиры на Перевалке. К прибывшей на место происшествия группе задержания обратилась горожанка и сообщила, что ее жизнь в опасности.

Со слов потерпевшей, проживающий с ней 34-летний сын угрожал ей физической расправой, избивал, выгонял из дома и портил имущество.

Представители ведомства задержали нарушителя и доставили его в отделение полиции. Было установлено, что аналогичные случаи проявления агрессии в адрес матери уже имели место быть. Женщина написала заявление.