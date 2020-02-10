Роскомнадзор Карелии просит операторов персональных данных обратить внимание на рассылку уведомлений

В последнее время участились случаи массовой рассылки информационных писем о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных, сообщили в управлении Роскомнадзора по Карелии.

В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просят обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru.



Основной предмет рассылки заключается в информировании операторов об административной ответственности, предусмотренной положениями статьи 13.11 КоАП РФ с максимальным штрафом в размере до 300 тысяч рублей, и возможных внеплановых проверках в случае непредставления уведомлений об обработке персональных данных или разработки пакета документов по обработке и защите персональных данных.



Операторы до начала обработки персональных данных обязаны уведомить Роскомнадзор о своих действиях.

Основания для проведения внеплановой проверки регламентированы постановлением правительства РФ от 13.02.2019 №146 "Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных".



В случае получения подобных писем, при оценке доводов их отправителей необходимо руководствоваться указанной позицией Роскомнадзора.