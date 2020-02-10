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Роскомнадзор Карелии просит операторов персональных данных обратить внимание на рассылку уведомлений

Новости. Общество
15:09, 11 Февраля 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В последнее время участились случаи массовой рассылки информационных писем о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных, сообщили в управлении Роскомнадзора по Карелии.

В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просят обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru.

Основной предмет рассылки заключается в информировании операторов об административной ответственности, предусмотренной положениями статьи 13.11 КоАП РФ с максимальным штрафом в размере до 300 тысяч рублей, и возможных внеплановых проверках в случае непредставления уведомлений об обработке персональных данных или разработки пакета документов по обработке и защите персональных данных.

Операторы до начала обработки персональных данных обязаны уведомить Роскомнадзор о своих действиях. 

Основания для проведения внеплановой проверки регламентированы постановлением правительства РФ от 13.02.2019 №146 "Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных".

В случае получения подобных писем, при оценке доводов их отправителей необходимо руководствоваться указанной позицией Роскомнадзора.

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